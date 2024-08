In Brandenburg gibt es deutlich mehr junge Männer als junge Frauen, nicht erst seit diesem Jahr. Die Soziologin Katja Salomo beschäftigt sich mit der Frage, woran das liegt – und was den Trend umkehren könnte.

In der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen gibt es dem Zensus 2023 zufolge in Brandenburg einen Männerüberschuss – vor allem in ländlichen Gemeinden. Der Männerüberschuss in Brandenburg hat, ähnlich wie in anderen ostdeutschen Bundesländern, historische, wirtschaftliche und soziale Gründe, sagt die Soziologin Katja Salomo. Forscher:innen wollen nun herausfinden, wie sich das Verhältnis von Frauen und Männern auf das Leben in Ostdeutschland auswirkt.

Bei jungen Erwachsenen in Brandenburg gibt es statistisch gesehen einen Männerüberschuss. Laut Experten liegt das vor allem an der Abwanderung junger Frauen nach der Schulzeit. Von G. Gringmuth-Dallmer und R. Jurkschat

Was die Frauen im Westen gehalten hat, lässt sich nicht hundertprozentig erklären. Es gibt aber ein paar Hinweise darauf, dass es ostdeutschen Frauen in Westdeutschland leichter fiel als ostdeutschen Männern, Partner zu finden und eine Familie zu gründen. Nach der Familiengründung im Westen sind dann viele der Frauen auch dortgeblieben. Männer sind hingegen häufiger zurückgekehrt, um Familien zu gründen. Natürlich ist das nur eine Tendenz, es gibt etliche Ausnahmen.

Sie haben in einem anderen Interview erklärt, nach der Abwanderung zu Beginn der 1990er Jahre seien tendenziell eher Männer in die Heimat zurückgekehrt. Viele Frauen dagegen im Westen geblieben – woran liegt das?

Welche Rolle hat die Wirtschaft in Ost und West gespielt, beziehungsweise der Umstand, dass Frauen tendenziell in anderen Berufen gearbeitet haben und noch immer arbeiten?

In der Forschung vermuten wir tatsächlich, dass ein weiterer Grund für die Abwanderung von Frauen ist, dass sie häufiger in Dienstleistungsberufen arbeiten. Erstens ist das Gehaltsgefälle in vielen Dienstleistungsberufen zwischen Ost und West noch größer als in anderen Berufen. Wenn sie das Gehaltsniveau in den Pflegeberufen zwischen Sachsen, Thüringen oder Brandenburg mit denen in Bayern vergleichen, werden sie feststellen, dass es sich finanziell einfach wirklich lohnt, im gleichen Beruf in Bayern zu arbeiten.

Zweitens gibt es anteilsmäßig mehr Dienstleistungsberufe in Westdeutschland. Das hat viel mit der unterschiedlichen Struktur der Wirtschaft in Ost und West zutun, aber von staatlicher Seite wurde auch nicht gut gegengesteuert. Beispielsweise steht im Einheitsvertrag, dass alle neuen Bundesinstitutionen im Osten gegründet werden sollten. Das ist nie passiert, und somit kamen weder diese Jobs nach Ostdeutschland noch die Dienstleistungsjobs, die sich meist im Umfeld solcher Institutionen ansiedeln. Wenn man keine für sie attraktiven Jobs anbietet, kann man die Frauen auch nicht halten in der Region, das ist ganz klar.