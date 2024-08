Bislang gab es ihm zufolge bis in den August hinein 116 Waldbrände - auf einer Fläche von insgesamt 15,4 Hektar. Bereits im vergangenen Jahr verlief die Waldbrandsaison recht glimpflich. 2023 gab es 244 Waldbrände – nicht einmal halb so viele wie im Rekordjahr 2022. Damals brannte es 523 Mal – eine Fläche von 1.426 Hektar wurde beschädigt.

In dieser Waldbrandsaison hat es in Bandenburg so wenige Feuer gegeben wie seit Jahren nicht. "Wir werden vermutlich das waldbrandärmste Jahr seit zehn Jahren erleben", sagte der stellvertretende Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Philipp Haase, der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam.

Reichlich Regen habe in diesem Jahr für Entspannung gesorgt, sagte Hasse. Laut Deutschen Wetterdienst gab es von Juli 2023 bis Juni 2024 so viele Niederschläge in Deutschland wie seit Messbeginn 1881 nicht. Doch der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung weist einige trockene Stellen im Süden und Nordosten Brandenburgs aus. Ungewöhnlich trocken ist der Boden demnach in den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz, Barnim, Uckermark und Märkisch-Oderland.

Zwei Waldbrandzentralen in Eberswalde (Barnim) und Wünsdorf (Teltow-Fläming) werten Daten von mehr als 100 Sensoren aus, die Rauchentwicklung in den Wäldern erfassen. "Man ist auch weiterhin in Habachtstellung", sagte Haase vom Landesbetrieb Forst jetzt.