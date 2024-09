In der Grundschule Adalbertstraße in Berlin-Mitte riecht es nach Farbe. Vor einem Jahr war Richtfest. In diesem Schuljahr starten hier rund 190 Schülerinnen und Schüler, knapp 580 sollen es einmal werden. Schulleiterin Claudia Rother ist froh, wenn sie durch die helle Mensa und die breiten Flure des Neubaus geht. "Hier können Kinder nicht nur lernen, sondern sich auch bewegen", freut sie sich.

Die Schulen in Berlin füllen sich weiter: Im neuen Schuljahr steigt die Zahl der Schülerinnen und Schüler erneut an – während weiterhin Hunderte Lehrkräfte fehlen. Die Bildungssenatorin hält mit Quereinsteigern und Ein-Fach-Lehrkräften dagegen.

Das Gebäude ist eine so genannte Compartment-Schule. Klassen- und Teilungsräume gruppieren sich um ein Forum. Schulleiterin Claudia Rother will den Unterricht hier anders gestalten als in einem der sonst üblichen Schulbauten, in denen von langen Gängen viele Klassenzimmer abgehen. An ihrer Schule sei Platz für Kleingruppen, "wir können Kinder dadurch sehr viel intensiver fördern, als wir das vielleicht in klassischen Flurschulen machen".

Ihre Grundschule ist eine von zwölf Berliner Schul-Neubauten in diesem Schuljahr mit insgesamt rund 11.500 Plätzen. Mehr als 400.000 Schülerinnen und Schüler werden an den Berliner Schulen unterrichtet, so viele wie seit 25 Jahren nicht.