Gesundheitsatlas - Über 700.000 Menschen in Berlin und Brandenburg an Depressionen erkrankt

Di 08.10.24 | 14:45 Uhr

IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha Audio: rbb88.8 | 08.10.2024 | Silke Mehring | Bild: IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha

In Berlin und Brandenburg sind rund 710.000 Menschen an Depressionen erkrankt. Das geht aus dem aktuellen "Gesundheitsatlas Depression" hervor, der am Dienstag vom Wissenschaftlichen Institut der Krankenkasse AOK veröffentlicht wurde. Demnach lebten 2022 in Berlin gut 450.000 Menschen mit der Diagnose "Depression", in Brandenburg sind es gut 260.000 Menschen.

rbb/Marvin Wenzel 3 min | UT Ketamin-unterstützte Psychotherapie - Halluzinieren unter ärztlicher Aufsicht Mit Ketamin verbinden die meisten ein Pferdebetäubungsmittel oder eine Partydroge. Das Psychedelikum wird aber auch bei der Behandlung von Depressionen eingesetzt – auch in Berlin. Bisher geht das allerdings nur "off label". Von Marvin Wenzel

Berliner häufiger depressiv als andere Großstädter

13,3 Prozent der in Berlin lebenden Menschen wurden 2022 Depressionen diagnostiziert. Damit liegt die Stadt leicht über dem Durchschnitt der Großstädte in Deutschland. Spitzenreiter ist Nürnberg mit 16,6 Prozent, in Dresden haben hingegen nur 10,8 Prozent der Menschen eine entsprechende Diagnose erhalten. In Brandenburg sieht das Bild etwas anders aus: hier liegt der Durchschnitt der Erkrankten mit 11,4 Prozent zwar niedriger, es zeigen sich jedoch große regionale Unterschiede. So sind vor allem die Hauptstadt-fernen Landkreise betroffen (Prignitz 14,3 Prozent, Spree-Neiße 13,8 Prozent), verhältnismäßig wenig Diagnosen gab es in Potsdam-Mittelmark (9,5 Prozent) und Märkisch-Oderland (9,8 Prozent).

dpa/D. Cheshire Interview | Psychologin zur Krisensituation - "Viele ringen derzeit mit dem Gefühl der Ohnmacht" Viele Menschen fühlen sich angesichts zahlreicher Krisen derzeit erschöpft und überfordert. Und dann zieht bei grauem Wettereinerlei auch noch der triste Winter heran. Psychologin Stefanie Kunz verrät, was hilft.



Frauen und ältere Menschen besonders betroffen

Die Erhebung hat neben regionalen Unterschieden weitere Besonderheiten ausgemacht. Sowohl in der Hauptstadt als auch im Flächenland sind vor allem ältere Menschen stark von Depressionen betroffen, in Berlin jeder Vierte, in Brandenburg jeder Fünfte zwischen 80 und 84 Jahren. Das sind 20 bis 25 Prozent der Altersgruppe. Auch Frauen zeigen höhere Werte als der Durchschnitt (Berlin: 16,6 Prozent, Brandenburg: 14,4 Prozent). Sie suchen sich aber auch öfter Hilfe. Zudem haben sie ein geringeres Suizidrisiko als Männer, die seltener Hilfsangebote in Anspruch nehmen. Die Datengrundlage der Erhebung beschränkt sich zwar auf AOK-Versicherte, durch ein statistisches Verfahren können laut AOK aber auch verlässliche Aussagen für die übrige Bevölkerung getroffen werden. In der AOK Nordost, die für die Bundesländer Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern zuständig ist, sind gut 1,7 Mio Menschen versichert.