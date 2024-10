Ein Busfahrer ist in der Nacht zu Mittwoch in Berlin-Friedrichsfelde mit einer reizenden Flüssigkeit besprüht und verletzt worden. Das teilte die Polizei am Vormittag danach mit. Der 54-Jährige erlitt demnach Reizungen der Augen und Schleimhäute und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Mann habe den Busfahrer während seiner Pause in der Straße Am Tierpark gefragt, ob er schon in den Bus einsteigen dürfe, hieß es. Der Busfahrer habe den Zutritt unter Verweis auf seine Pause verweigert. Kurz darauf soll der Tatverdächtige zurückgekehrt sein und dem Fahrer eine unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend sei der Mann geflüchtet. Die Polizei ermittelt.