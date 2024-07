Ein pro-palästinensischer Aktivist hat den Präsidenten der Freien Universität (FU) Berlin, Günter M. Ziegler, während eines nicht-öffentlichen Gesprächs mit Wasser beschüttet. Ein Video, das unter anderem auf Instagram geteilt wurde, zeigt den Vorfall.

Ziegler sitzt darin an einem Tisch, als eine Person ihm ein Glas Wasser ins Gesicht schüttet und "Wake up from your Genocide" (auf Deutsch etwa: Wachen Sie aus Ihrem Völkermord auf) und "This is not pepperspray, don't cry" (Deutsch: Weinen Sie nicht, das ist kein Pfefferspray) ruft.

Nach Angaben eines Sprechers passierte der Vorfall am Donnerstag im Büro des Präsidenten. Ziegler und Mitglieder des Präsidiums hatten sich dort seit längerem für ein Gespräch mit Vertretern des Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta) verabredet.