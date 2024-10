Die Verleihung fand am Freitagabend vor internationalem Medienpublikum im Roten Rathaus in Berlin statt.

Die beiden mehrfach ausgezeichneten Investigativ-Journalisten haben einige dieser Strohleute gefunden und mit ihnen gesprochen. Die Recherche führt quer durch Deutschland und in osteuropäische Kleinstädte. Notare, Dolmetscher, sogenannte Consulting-Firmen: Sie alle sind Akteure dieses Systems, das sich zunehmend in Deutschland ausbreitet.

Am Abend des 11. Oktober werden im Roten Rathaus in Berlin vor einem internationalen Medienpublikum die 15 PRIX EUROPA Awards verliehen. Zusätzlich wird ein Sonderpreis für das Beste Europäische Medienprojekt im Bereich Identität, Diversität und Inklusion vergeben. Den Höhepunkt der Veranstaltung bildet die Auszeichnung des European Journalist of the Year 2024.

Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung der Auszeichnung "European Journalist of the Year 2024" an die deutsche Nachrichtenmoderatorin und Reporterin Mirjam Kottmann vom Bayerischen Rundfunk. Der Ehrenpreis wird jedes Jahr für besondere Verdienste in der europäischen Medienbranche verliehen an eine Person, die festgefahrene Strukturen durchbricht, Grenzen überschreitet und Sichtweisen nachhaltig verändert. Mirjam Kottmann ist die erste Moderatorin im deutschen Fernsehen, die im Rollstuhl regelmäßig eine Nachrichtensendung präsentiert.

Im Filmbereich ging ein weiterer Preis an eine ARD-Produktion. "Die Zweiflers" über eine jüdische Familie in Frankfurt begeisterte als beste Mini-Serie.