Die Brandenburger Landeshauptstadt Potsdam will am 1. Januar 2025 die Gelbe Tonne+ einführen. Das teilte das Rathaus am Dienstag mit. Die Gelbe Tonne+ löse die klassische Gelbe Tonne zur Sammlung von Verpackungen ab, heißt es.

Die richtige Abfalltrennung soll für die Einwohner Potsdams einfacher werden. Eine Unterscheidung zwischen Verpackungen und Nicht-Verpackungen ist demnach nicht nötig, Abfälle können nach ihrer Materialart getrennt und gesammelt werden.

Die Stadtverordnetenversammlung hatte im August 2021 die Einführung einer Wertstofftonne, der Gelben Tonne+, zum 1. Januar 2025 in der Landeshauptstadt Potsdam beschlossen. Potsdam führt nun als erste Kommune im Land Brandenburg eine Wertstofftonne verbindlich ein.