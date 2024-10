Hunderte Einsatzkräfte proben Notfall am Flughafen BER

Hunderte Einsatzkräfte haben am Flughafen BER in Schönefeld (Dahme-Spreewald) einen Notfall geprobt. Ziel der Notfallübung "Ikarus" sei unter anderem die Rettung und Bergung von Verletzten und Toten gewesen, teilte der BER am Dienstag mit. Zudem sollten die technische Hilfeleistung und die Zusammenarbeit von internen und externen Einsatzkräften vor Ort und im Krisenstab geübt werden. Geprobt wurde ein konkretes Szenario: Ein Flugzeug hat Probleme im Landeanflug und stürzt außerhalb des Flughafens ab.