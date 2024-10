Die beiden Start- und Landebahnen am Flughafen Berlin-Brandenburg bekommen neue offizielle Bezeichnungen. Die Kennungen orientieren sich am Magnetfeld der Erde zwischen Nord- und Südpol. Doch der Nordpol rutscht herum.

Die Start- und Landebahnen des Flughafens Berlin Brandenburg (BER) werden am 3. Oktober umbenannt. Das teilte die Flughafengesellschaft am Dienstag mit.

Weltweit orientiere man sich auf allen Start- und Landebahnen am geomagnetischen Nordpol - also an dem Punkt, auf den eine Kompassnadel zeige. Ihre genauen Bezeichnungen ergäben sich aus dem Winkel der jeweiligen Bahn im Verhältnis zum geomagnetischen Nordpol. Wird die Abweichung zu groß, legt die Flugsicherung den Angaben zufolge eine Namensänderung fest. Dies betreffe alle Flughäfen weltweit zu unterschiedlichen Zeiten. Die An- und Abflugrouten änderten sich durch die neue Namensgebung nicht.

Allerdings sind Nord- und Südpol keine festen Größen, sondern verändern ihre Lage. In den vergangenen 180 Jahren hat sich der Nordpol immer weiter in Richtung Nordwesten geschoben, in jüngster Zeit mehrere Dutzend Kilometer im Jahr, heißt es von der Raumfahrtagentur ESA [esa.int]. Der in Karten eingezeichnete geografische Nordpol ist also nicht gleich mit dem geomagnetischen Nordpol.