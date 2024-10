Die Berliner Polizei ermittelt zu einem möglichen Brandanschlag am Sonntag auf Räume der Freien Kurdischen Gemeinde in Reinickendorf. Das teilte die Polizei dem rbb am Abend mit. Demnach sichern Kriminalisten vor Ort Spuren. Eine Person soll am Nachmittag die Fassade des Vereinsgebäudes mit Benzin überschüttet haben, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Ermittler gingen von einer versuchten Brandstiftung aus. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.



Der oder die Täter seien unerkannt entkommen, als Menschen aufgrund des Benzingeruchs aus dem Gebäude kamen, teilte der Verein mit. Zu dem Zeitpunkt hätten sich bis zu 40 Menschen in den Räumlichkeiten aufgehalten, hieß es. Verletzt wurde nach Angaben des Vereins niemand.