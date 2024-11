Do 07.11.24 | 12:13 Uhr

An öffentlichen Straßen und Plätzen in Berlin gibt es etwa 1,2 Millionen Parkplätze. Das teilte die Senatsverwaltung am Donnerstag nach Veröffentlichung einer neuen Datenerhebung mit.



Nur ein kleiner Teil der Parkplätze – rund 230.000 – befindet sich innerhalb des Rings. Dies wurde bereits vor mehr als einem Jahr, zum damaligen Stand der Datenerhebung, mitgeteilt. Etwas mehr als die Hälfte von diesen Parklätzen sind für Anwohner und müssen von anderen Autofahrern bezahlt werden.