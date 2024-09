In Berlin ist die Zahl der Autos pro Kopf sowieso schon niedrig - und in den vergangenen Jahren ist sie nochmal gesunken. Anders sieht es deutschlandweit aus.

Die Zahl der in Berlin zugelassenen Privat-Autos pro 1.000 Einwohner ist in den vergangenen Jahren gesunken. Das geht aus einer Grünen-Anfrage an den Senat am Dienstag hervor. 2021 kamen auf 1.000 Einwohner 291 angemeldete Autos, 2022 sank die Zahl leicht auf 282 und 2023 weiter auf 278 Autos. Berlin bildet dabei eine Ausnahme : Deutschlandweit erreichte die Pkw-Dichte 2023 mit 583 Autos je 1.000 Einwohner einen neuen Rekordwert. Für die geringe Pkw-Dichte in Stadtstaaten wie Berlin ist das dichte Nahverkehrsnetz verantwortlich, das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts hervor.

Die Zahl der zugelassenen Autos steigt bundesweit stärker als die Zahl der Einwohner. Damit steigt auch die Pkw-Dichte in den meisten Bundesländern, so auch in Brandenburg. Einzige Ausnahme: Berlin.

Am höchsten ist die Autodichte laut Antwort der Mobilitätsverwaltung in Steglitz-Zehlendorf mit 366 Pkw je 1.000 Einwohner. In Friedrichshain-Kreuzberg sind mit 171 Autos pro 1.000 Einwohner am wenigsten Autos gemeldet.

Nach wie vor dominieren Fahrzeuge mit Verbrenner-Motoren die Statistik, aber die Zahl der voll- und halb-elektrischen Pkw nimmt stetig zu. 2023 waren 17.649 reine Elektro-Autos gemeldet. Das sind doppelt so viele wie zwei Jahre zuvor. Auch bei den Hybrid-Fahrzeugen gibt es einen Anstieg von 30.151 (2021) auf 50.703 (2023).

Nicht erfasst werden in dieser Statistik allerdings Dienstwagen und Carsharing-Fahrzeuge. Gerade dieses Segment hat in den letzten Jahren geboomt. Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg hat in seiner letzten Erhebung den Gesamtbestand an Kraftfahrzeugen in Berlin mit rund 1,5 Millionen (Stand Januar 2021) angegeben. Das waren fast 15 Prozent mehr als noch 2010.