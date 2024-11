So sollen die Sicherheitskontrollen am BER schneller werden

Die Sicherheitskontrollen am Flughafen BER in Schönefeld sollen künftig deutlich zügiger ablaufen - dank neuer Scanner. Sie sind aus der Medizintechnik bekannt. Die Umbauarbeiten haben bereits begonnen.

Der Urlaub beginnt am Flughafen BER in Schönefeld (Dahme-Spreewald) für gewöhnlich mit langen Wartezeiten - vor allem in den Hauptreisezeiten. Besonders lange Schlangen bilden sich vor der Sicherheitskontrolle: Erst muss die Wasserflasche geleert werden, danach der transparente Plastikbeutel mit allen anderen abgefüllten Flüssigkeiten wie Kosmetika aus dem Gepäckstück herausgekramt werden.

Danach müssen elektronische Geräte wie Laptop oder Tablet feinsäuberlich in die dafür vorgesehenen Kisten verstaut werden. Zu guter Letzt leeren die Männer ihre Hosentaschen, suchen Handys und Geldbörsen. Es ist eine zeitraubende Prozedur.