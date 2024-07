Die Betreiber des Flughafens Berlin Brandenburg (BER) haben in den vergangenen Wochen technisch aufgerüstet, um die Abläufe für die Fluggäste im anstehenden Ferienverkehr so schnell und unkompliziert wie möglich zu gestalten.

Per App können Passagiere etwa ihr Flugticket scannen, ein Selfie machen und dann den Gepäckaufkleber per Gesichtserkennung am Automaten ausdrucken, wie Betriebsvorstand Thomas Hoff Andersson am Mittwoch erklärte. Per Handy lässt sich dann auch gleich ein Slot für die Sicherheitskontrolle buchen. Zugang erhalten die Fluggäste dann ebenfalls per biometrischem Gesichtsscan. "Eine eingesparte Sekunde ist eine gute Sekunde", betonte Hoff Andersson.