Grund sind Aufbauarbeiten. Am 9. November erinnert Berlin an den Mauerfall vor 35 Jahren. Neben dem offiziellen Gedenken sind mehrere Veranstaltungen geplant.

So ist eine kilometerlangen Installation und das "Festival der Freiheit" in Erinnerung an die friedliche Revolution in der DDR und an den 35. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November 1989 geplant. Dazu sollen unter anderem 5.000 Plakate entlang des ehemaligen innerstädtischen Grenzverlaufes gezeigt werden. Diese sollen die Forderungen der Demonstranten im Herbst 1989 mit heutigen Wünschen verbinden, wie der Geschäftsführer der Kulturprojekte Berlin, Moritz van Dülmen, sagte.