An der Europauniversität Viadrina in Frankfurt (Oder) ist ein Drohschreiben an den Professor für Demokratie und Diktatur, Jan Claas Behrends. eingegangen. Das bestätigte der Betroffene dem rbb am Dienstag. Demnach wurde der Brief am Montag in sein Dienstpostfach zugestellt.

Das Schreiben zeigt das Bild einer Pistole. Darüber ist in Anspielung auf einen Slogan für Radiowerbung "geht ins Ohr, bleibt im Kopf" zu lesen. Zudem wird Behrends dazu aufgefordert, keine Interviews mehr zu geben und als Kriegstreiber bezeichnet. Die Mehrheit wolle Frieden mit Putin, wie es heißt. Zudem sei die Ukraine immer Teil Russlands gewesen.