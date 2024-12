Der Staatsschutz der Polizei ermittelt im Fall eines Mannes, der im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick von mehreren Personen angegriffen und schwer verletzt worden sein soll. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann soll demnach vor dem Angriff eine syrische Flagge offen bei sich getragen haben.



Wie die Polizei mitteilte, verließ der 26-Jährige nach bisherigen Ermittlungen in der Nacht zu Montag an der Köpenicker Landstraße einen Bus und trug dabei die Flagge um die Schultern. In Höhe des Dammwegs soll laut Polizei dann ein Wagen mit fünf Personen angehalten haben. Diese hätten den 26-Jährigen in der Folge geschlagen und getreten, bis dieser das Bewusstsein verloren habe, heißt es.

Ein Passant wurde laut Polizei später auf den Verletzten aufmerksam und rief die Rettungskräfte. Der 26-Jährige wurde den Angaben zufolge wegen Platzwunden im Gesicht und einem Hämatom an der Hüfte ambulant im Krankenhaus behandelt.



Der Staatsschutz der Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung mit möglichem politischem Hintergrund.