An einigen Amtsgerichten in Brandenburg können Termine ab Januar 2025 online vereinbart werden. Die digitale Terminbuchung wird zunächst in Bad Liebenwerda (Elbe-Elster), Luckenwalde (Teltow-Fläming), Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) und Strausberg (Märkisch-Oderland) eingeführt, wie das Justizministerium mitteilte. Die Online-Terminvereinbarung soll an diesen Amtsgerichten zunächst für bestimmte Rechtssachen möglich sein wie Kirchenaustritte und Nachlasssachen - diese seien besonders nachgefragt.

Das System soll dann zeitnah bei weiteren Gerichten eingeführt werden, wie das Ministerium ankündigte. Wann genau, wurde nicht erläutert. Insgesamt 24 Amtsgerichte gibt es in Brandenburg. Die ausscheidende Justizministerin Susanne Hoffmann von der CDU sagte laut Mitteilung, mit der Einführung der Online-Terminbuchung werde ein moderner und bürgernaher Zugang zur Justiz geschaffen.