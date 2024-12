Ein Kind aus einer Kitagruppe ist unbemerkt in einen Nebenarm der Havel gefallen. Die Polizei in Brandenburg an der Havel ermittelt nun gegen vier Erzieherinnen und Erzieher, wie ein Polizeisprecher dem rbb am Donnerstag mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag. Die Kitagruppe habe sich demnach auf dem Spielplatz auf dem Packhof-Gelände befunden. Den Aufsichtspersonen sei erst beim Verteilen von Snacks aufgefallen, dass ein Mädchen fehle. Bei der sofortigen Suche sei sie dann in einem Nebenarm der Havel treibend gefunden worden.