Nach einer tödlichen Messerattacke Anfang November in Berlin-Spandau haben Ermittler einen Beschuldigten festgenommen. Es handelt sich um einen 19-Jährigen. Er soll einen Gleichaltrigen am 5. November so schwer verletzt haben, dass dieser starb.



Der Zugriff auf den Verdächtigen erfolgte laut Berliner Polizei bereits am vergangenen Freitag in Berlin-Gesundbrunnen durch die Bundespolizei. Am Samstag sei dann der Haftbefehl gegen Mann ergangen. Der Beschuldigte sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Bei der Tat am 5. November war in Spandau ein 19-Jähriger zunächst lebensgefährlich verletzt worden. Nach Einlieferung in ein Krankenhaus war er dann seinen Verletzungen erlegen. Ermittelnde Behörde ist laut Polizei die Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin.