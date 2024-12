Das Berliner Tierheim erklärt auch in diesem Jahr wieder einen Vermittlungsstopp zu Weihnachten - vom 20. Dezember bis zum 1. Januar. "Wir wollen nicht, dass das verschenkte Kaninchen nach zwei Monaten wieder in einem Karton an einer Mülltonne ausgesetzt wird", sagte die Pressereferentin Beate Kaminski der Deutschen Presse-Agentur. Die Erfahrung im Tierheim zeige, dass spontane Tiergeschenke nicht ratsam seien. Auch Tierheime in Brandenburg, zum Beispiel das in Cottbus, vermitteln rund um Weihnachten keine Tiere.

"Leider kommen Menschen aber auch auf anderen Wegen zu Tieren, wenn sie es wollen", sagte Kaminski, etwa mit Blick auf illegalen Welpenhandel. Kaminski rät, lieber einen symbolischen Gutschein für ein Tier zu verschenken und es dann nach Weihnachten gemeinsam mit den Beschenkten auszusuchen.