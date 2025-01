Am Freitagabend ist in einem Keller eines mehrgeschossigen Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen. Rund 100 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr waren im Bezirk Lichtenberg im Einsatz. Das Haus ist laut Bezirk unbewohnbar. Die Polizei ermittelt.

Nach einem Brand in einem zehnstöckigen Wohnhaus im Berliner Bezirk Lichtenberg ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Das teilte die Behörde am Samstag mit. Das Feuer sei demnach am Freitagabend im Keller des Gebäudes ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte dort Gerümpel. Das Treppenhaus war deshalb stark verraucht. Für die Bewohner bestand demnach keine Gefahr.