Ein Paketzusteller ist am Freitag in Berlin überfallen und verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Samstag ist ein 27-Jähriger am Freitagnachmittag in der Roscherstraße in Charlottenburg von mehreren maskierten Personen attackiert worden. Die Männer brausten mit einem Carsharing-Fahrzeug an, sprangen aus dem Wagen und schlugen den Paketzusteller unvermittelt ins Gesicht. Anschließend gingen sie an seinen Transporter und griffen sich ein Dutzend Pakete. Mit ihrer Beute stiegen die unbekannten Personen in den schwarzen Carsharing-Audi und rasten davon.

Nach Zeugenangaben hatten die Tatverdächtigen bei dem Angriff auf den Zusteller Teleskopschlagstöcke und Elektroschockgeräte bei sich. Der 27-Jährige erlitt Nasenbluten, verzichtete aber eine ärztliche Behandlung.