Gefälschte Steuerbescheide mit Zahlungsaufforderungen sind an steuerpflichtige Menschen in Brandenburg verschickt worden. Das teilte das Brandenburger Finanzministerium am Donnerstag mit. Auch in anderen Bundesländern wurden demnach ähnliche Fälle dieser Betrugsmasche bekannt.

Nach Angaben des Finanzministeriums wurden die gefälschten Steuerbescheide per Post an die Bürgern geschickt. Darin werden diese aufgefordert, Einkommensteuer nachzuzahlen. Einige der Betroffenen zweifelten an der Richtigkeit der vermeintlichen Steuerbescheide und meldeten sich beim zuständigen Finanzamt, wie die Behörde weiter mitteilte. Dabei sei festgestellt worden, dass die Steuerbescheide gefälscht gewesen seien. Lediglich der Name und die Adresse der Steuerpflichtigen seien korrekt gewesen, die angegebene Steuernummer und Steueridentifikationsnummer jedoch falsch.