Polizei hat nach Kugelbomben-Explosion an Silvester 17-Jährigen im Visier

Nach der Explosion einer Kugelbombe zu Silvester in Berlin-Tegel hat die Polizei einen 17-jährigen Verdächtigen identifiziert und zwei Wohnungen durchsucht. Bei der Explosion war ein Kind lebensgefährlich verletzt worden.

Staatsanwaltschafts-Sprecher Sebastian Büchner sagte der "B.Z." : "Wir haben Anhaltspunkte dafür, dass der 17-Jährige für die Explosion verantwortlich sein könnte." Die Polizei suche bei ihm weiteres Feuerwerk und ein Handy, auf dem vielleicht Fotos oder Videos der Tat zu sehen sein könnten. Die mutmaßliche Kugelbombe habe demnach in einem Kunststoffrohr gesteckt. Dies sei jedoch umgefallen, sodass sich die Sprengladung in Richtung der Menschenmenge entladen habe.

Ein Kind lebensgefährlich verletzt, sieben weitere Personen zum Teil schwer: In der Silvesternacht ist in Berlin-Tegel eine Kugelbombe zwischen mehreren Menschen explodiert. Die Polizei bittet um Hinweise und hat dafür ein Portal freigeschaltet.

Kind an Silvester schwer verletzt - Polizei bittet um Hinweise zu Kugelbomben

Explosion in Berlin-Tegel

Ein 41-jähriger Mann erlitt Bein- und Handverletzungen und wurde mehrfach operiert. Laut Polizei wurden sechs weitere Menschen - drei Kinder, eine Jugendliche und zwei Erwachsene - leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Durch die Explosion der Kugelbombe an Silvester kurz nach Mitternacht im Bottroper Weg in Tegel war ein siebenjähriger Junge lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde notoperiert.

Eine weitere Kugelbomben-Explosion hatte sich in der Silvesternacht in Schöneberg ereignet. Fünf Menschen wurden bei der Detonation an der Kreuzung Hauptstraße/Belziger/Vorbergstraße verletzt, ein Mietshaus wurde vorübergehend unbewohnbar.

Auch in Prenzlauer Berg gab es eine heftige Explosion an der Kreuzung Prenzlauer Allee/Danziger Straße, dabei wurde ein Polizist lebensbedrohlich am Bein verletzt.