Die Berliner Polizei wurde zu diesem Jahreswechsel erneut mit Pyrotechnik angegriffen - auch in Prenzlauer Berg. Dort wurde ein Beamter schwer am Bein verletzt. Unklar ist, ob es sich um eine Kugelbombe handelte.

In der Silvesternacht wurde ist ein Berliner Polizist mit Pyrotechnik angegriffen und lebensbedrohlich am Bein verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich an der Straßenkreuzung Prenzlauer Allee/Danziger Straße gegen 0.50 Uhr. Dies bestätigte ein Sprecher der Berliner Polizei dem rbb am Montag auf Nachfrage. Die Polizei hatte den Vorfall bereits am 1. Januar in einer ersten Bilanz des Silvestereinsatz kurz geschildert.



Laut dem Sprecher waren gegen 23 Uhr am Silvesterabend mehrere hundert Personen auf der Straßenkreuzung zusammengekommen. Diese hätten sich gegenseitig mit Pyrotechnik beschossen und beworfen. Einsatzkräfte der Polizei wurden dorthin gerufen - und dann ebenfalls mit Pyrotechnik angegriffen.