In der Silvesternacht wurde ein Wohnhaus in Berlin-Schöneberg von einer Kugelbombe verwüstet. Auch umliegende Häuser waren betroffen, die Feuerwehr sprach von einem "Schlachtfeld".

In Berlin-Schöneberg hinterließ eine Kugelbombe in der Silvesternacht erhebliche Schäden an mindestens drei Wohnhäusern. Die Explosion ereignete sich um kurz vor 2 Uhr an der Kreuzung von Hauptstraße, Belziger und Vorbergstraße.

Handyvideos zeigen eine massive Explosion direkt am Hauseingang der Vorbergstraße 1 in Schöneberg. Das Haus liegt direkt an der Kreuzung, an der die Vorbergstraße und die Belziger Straße in die Hauptstraße münden. Am Haus selbst, dem Nebengebäude und gegenüberliegenden Häusern waren am Mittwoch erhebliche Schäden zu sehen. Feuerwehr und Polizei waren noch am frühen Nachmittag vor Ort im Einsatz.

Wie die Berliner Polizei dem rbb am Mittwochabend auf Anfrage mitteilte, wurde im Zusammenhang mit dem Vorfall eine Person festgenommen. Genauere Angaben konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht machen. Die Deutsche Presse Agentur hatte zuvor unter Berufung auf die Polizei von drei festgenommenen Personen berichtet, dies konnte der Sprecher zunächst nicht bestätigen.