Laut der Berliner Polizei sind zum Jahreswechsel insgesamt 1.453 sogenannte silvestertypische Straftaten registriert worden. Das teilte die Polizei am Montagabend mit. Solche Delikte sind demnach unter anderem Verstöße gegen das Waffen- und das Sprengstoffgesetz.

Die Zahl der Straftaten ist damit im Vergleich zum Jahreswechsel 2023/24 gestiegen: um 125 Fälle. Damals waren 1.328 silvestertypische Delikte registriert worden.

In der Bilanz hervorgehoben wird, dass es auch in ausgewiesenen Böllerverbotszonen zu Straftaten kam: am Alexanderplatz wurden 14 silvestertypische Delikte gezählt, in der Sonnenallee acht - nur keins im Steinmetzkiez.

Gezählt wurden Fälle aus dem Zeitraum 31. Dezember 2024, 18 Uhr, bis zum 1. Januar 2025, 6 Uhr.