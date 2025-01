Seit 2019 gehört der Turm der Stadt. Sanierung und Umbau sind bisher an den hohen Kosten gescheitert, sagte Niederlehmes Ortsvorsteherin Katharina Ennullat dem rbb. "Die Kosten kann man bislang noch nicht konkret einschätzen, weil es noch kein beziffertes Gutachten gibt", so Ennullat im Gespräch mit dem rbb.

In diesem Jahr könnte sich nun aber endlich etwas tun. Denn die Stadt ist nach einem Vorstoß in der Stadtverordnetenversammlung beauftragt worden, bis zum Jahresende 2025 ein Nutzungs- und Entwicklungskonzept zu erstellen. "Wir hoffen, dass es jetzt endlich losgeht", sagte Ortsvorsteherin Katharina Ennullat.

Erbaut wurde der Wasserturm an der Dahme nach Angaben der Stadt im Jahr 1902 aus Kalksandstein, der in Niederlehme schon vor mehr als 100 Jahren hergestellt wurde. Der Ort ist damit einer der ältesten Produktionsstandorte von Kalksandstein in Deutschland. Der Wasserturm sollte einerseits dafür werben, andererseits diente er bis Mitte der 1960er Jahre der Wasserversorgung in der Region.