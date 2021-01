Berlinerinnen und Berliner, die mindestens 90 Jahre alt sind und einen Termin im Impfzentrum in Berlin-Treptow haben , können kostenlos mit dem Taxi dort hin fahren. Das teilte die Sprecherin des Projekts Impfzentren Berlin, Regina Kneiding, am Samstag mit. Die Impfungen in der Arena-Halle im Bezirk Treptow-Köpenick sollen am Montag (4. Januar) fortgesetzt werden.

So erhalten Menschen in Berlin und Brandenburg ihren Impftermin

Das Impfzentrum in Treptow, mit 80 Impfkabinen das Größte der Hauptstadt, war am vergangenen Sonntag als erstes gestartet - aber über Silvester bis einschließlich 3. Januar geschlossen. Der Hauptgrund dafür war offensichtlich, dass es nicht genug Impfstoff gab. In Treptow sind bisher vor allem Mitarbeiter von Berliner Senioren- und Pflegeheimen geimpft worden.

Auch die Impfungen durch mobile Impfteams haben am vergangenen Sonntag begonnen. Bisher sind gut 11.100 Menschen geimpft worden; vor allem Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen. Zwei Dosen in einem Abstand von etwa drei Wochen sind notwendig, um vollen Impfschutz zu erhalten. Ursprünglich war vorgesehen, zu Jahresbeginn in der Arena in Treptow mit den Impfungen für ältere Menschen ab 80 Jahren zu starten, die nicht im Pflegeheim leben. Nun geht es zunächst nur mit den noch Älteren los.

Der Start der Corona-Impfkampagne verlief in Berlin wie im gesamten Bundesgebiet holpriger als erhofft. Die Mainzer Firma Biontech kämpft mit Produktionsproblemen und Lieferschwierigkeiten; ihr Impfstoff ist der einzige, der bereits von der EU zugelassen wurde. In den nächsten Tagen rechnet die Bundesregierung mit einer Zulassung des Impfstoffes des Herstellers Moderna.