So erhalten Menschen in Berlin und Brandenburg ihren Impftermin

Seit Sonntag wird in Berlin und Brandenburg gegen Covid-19 geimpft. Zunächst wird die Impfung in beiden Ländern vor allem Menschen über 80 in Pflegeheimen und pflegendem und medizinischem Personal angeboten. Doch wie kommen Menschen zu ihren Impfungen?

In Berlin und Brandenburg haben am Sonntag die Impfungen gegen Covid-19 begonnen. Gemäß der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erlassenen Prioritätenliste wird die Impfung in beiden Bundesländern zunächst hauptsächlich Menschen im Alter von über 80 Jahren sowie Personal in der Pflege oder in Krankenhäusern angeboten.

Während Pflegeheime von mobilen Impfteams besucht werden, müssen in Berlin Menschen aus der ersten Prioritätsgruppe, die außerhalb von Heimen leben oder arbeiten und geimpft werden möchten, zunächst das Impfzentrum in der Arena in Berlin-Treptow besuchen. Sobald mehr Impfstoff verfügbar ist, sollen weitere Impfzentren öffnen. In Brandenburg sollen die Impfzentren am 5. Januar in Betrieb genommen werden.

Geimpft wird in beiden Bundesländern nur mit Termin - bei der Vergabe dieser Termine gehen Berlin und Brandenburg unterschiedliche Wege.