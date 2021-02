Ende vergangenen Jahres nahmen rund 2.200 Menschen in Berlin-Mitte an einer Corona-Studie teil - jetzt liegen die Ergebnisse vor. Danach waren deutlich mehr Personen an Covid erkrankt als bekannt. Und: Auch ehemals Erkrankte sollten sich besser impfen lassen.

Zum Beginn der zweiten Corona-Welle waren in Berlin womöglich mehr als doppelt so viele Menschen infiziert als offiziell bekannt. Darauf lassen Ergebnisse einer Studie schließen, die das Robert-Koch-Institut (RKI) zwischen dem 17. November und 5. Dezember vergangenen Jahres im damals stark betroffenen Bezirk Mitte durchgeführt hat. An der Studie hatten rund 2.200 repräsentativ angeschriebene Erwachsene teilgenommen.



Am Mittwoch wurde das Studienergebnis veröffentlicht. Demnach konnten bei den 2.200 Testpersonen 2,2-mal mehr akute Infektionen nachgewiesen werden als die offiziellen Meldezahlen damals anzeigten. Bei dem diffusen Ausbruchsgeschehen, wie es damals in Mitte geherrscht habe, sei dieser Wert einer möglichen Dunkelziffer jedoch nicht hoch, hieß es von RKI-Präsident Lothar Wieler, der gemeinsam mit Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) die Studienergebnisse vorstellte. Laut von Dassel sind diese Dunkelzifferwerte nicht überraschend, man habe sogar mit einem vierfachen Faktor gerechnet, sagte er am Mittwochnachmittag dem rbb-Sender Radioeins.