FU-Präsident Ziegler lehnt Rücktritt nach offenem Brief ab

Unruhe an Berliner Uni

Der Präsident der Freien Universität Berlin (FU) Günter Ziegler hat einen Rücktritt abgelehnt. In der rbb24 Abendschau wies er am Freitag den Vorwurf zurück, nicht entschlossen genug gegen anti-israelische und antisemitische Tendenzen an der FU vorzugehen.