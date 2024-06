Die Amtszeit mehrerer Richter am Berliner Verfassungsgericht ist abgelaufen - und zwar schon 2021. Doch bislang hat das Abgeordnetenhaus keine Nachfolger gewählt. Frühere Verfassungsrichter zweifeln deshalb sogar an der Legitimation des Gerichts. Von Sabine Müller

Dass sich die Neubesetzung jetzt schon jahrelang hinzieht, hat verschiedene Gründe. Im Sommer 2021 wurde die Richterwahl wegen der nahenden Abgeordnetenhauswahl verschoben, danach musste das Landesverfassungsgericht zum Wahl-Chaos urteilen. Es folgten Wahlwiederholung und Regierungsbildung. Allerdings ist die neue schwarz-rote Koalition jetzt schon über ein Jahr im Amt und die überfälligen Posten sind immer noch nicht neu besetzt. Seit einigen Monaten reden CDU, SPD, Grüne und Linke regelmäßig über das Thema, konnten aber bisher keine Lösung präsentieren.

"Das sind nichts anderes als parteipolitische Machtspiele", glaubt Ex-Gerichtspräsidentin Margret Diwell. Sechs Plätze am Landesverfassungsgericht müssen neu besetzt werden. Für jeweils zwei davon haben CDU und Grüne das Vorschlagsrecht, für einen die SPD. Auf dem sechsten Posten sitzt bisher ein von der Linken vorgeschlagener Richter, rechnerisch müsste dieser Platz jetzt aber eigentlich an die AfD gehen. Allerdings waren sich CDU, SPD, Grüne und Linke von Beginn an einig, dass sie die rechtspopulistische Fraktion nicht in die Gespräche über das Personalpaket einbinden wollen. Ein Kandidat der AfD hätte wohl auch keine Chance im Parlament, da zur Wahl eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist.

Ob die vier Fraktionen aktuell nur über die Besetzung des sechsten Platzes streiten oder ob es auch darüber hinaus Probleme mit dem Gesamtpaket gibt, ist nicht klar.