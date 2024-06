In den städtischen Berliner Kitas wird am Donnerstag wieder gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat rund 7.500 Beschäftigte dazu aufgerufen. Sie fordert einen Tarifvertrag, der die Beschäftigten entlastet und die pädagogische Qualität in den Kitas sichert, speziell durch den Betreuungsschlüssel.

An vielen Berliner Schulen ist am Donnerstag der Unterricht ausgefallen, auch die Betreuung bei kommunalen Kitas ist eingeschränkt. Der Berliner Finanzsenator kritisiert den erneuten Warnstreik scharf und sprach von "Sinnlosstreiks auf dem Rücken der Kinder und Eltern".

Um 14 Uhr ist am Neptunbrunnen vor dem Roten Rathaus eine Streikkundgebung geplant. Anschließend soll eine Demonstration an mehreren Bundesministerien vorbei zum Abgeordnetenhaus ziehen. Dort berät am Nachmittag der Bildungsausschuss über die Situation in den Kitas. Dabei soll neben einer Verdi-Vertreterin auch eine Elterninitiative sprechen.

Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, hat Verdi schon mehrfach zu Warnstreiks in den etwa 280 kommunalen Kitas aufgerufen. Der Senat lehnt Verhandlungen über einen gesonderten Tarifvertrag mit dem Argument ab, Berlin könne als Mitglied der Tarifgemeinschaft der Länder nicht allein handeln.