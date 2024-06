Wieder Warnstreiks an Berliner Schulen und Kitas

Do 20.06.24 | 06:34 Uhr

An Berliner Schulen und Kitas haben die Gewerkschaften Verdi und GEW für diesen Donnerstag zu einem Warnstreik aufgerufen. Sie wollen damit Verhandlungen über kleinere Klassen sowie Entlastungen in Kitas durchsetzen.

Der Senat sei nicht bereit, Tarifverhandlungen aufzunehmen, kritisieren die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und Verdi. Mit kleineren Klassen will die GEW die Arbeitsbedingungen in den Schulen verbessern. Die Gewerkschaften fordern zudem, die Erzieherinnen in landeseigenen Kitas zu entlasten.