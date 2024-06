Diese Art von Rekrutierung läuft auf ein Fragebogen-Modell hinaus. Die Bundeswehr könnte alle 18-Jährigen eines Jahrgangs anschreiben: Männer müssten antworten, bei Frauen wäre es freiwillig. In dem Fragebogen soll es unter anderem darum gehen, ob man sich den Dienst an der Waffe grundsätzlich vorstellen kann. Die Bundeswehr würde dann etwa ein Zehntel eines Jahrgangs zur Musterung einladen. Nach der Idee können sie dann selbst entscheiden, ob sie zur Bundeswehr gehen.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) stellt am Mittwoch seine Pläne für einen neuen Wehrdienst vor. Im Mittelpunkt soll die Erfassung von allen Männern stehen, die für einen Wehrdienst infrage kommen könnten. Entsprechende Pläne wurden bereits vor der Pressekonferenz am Nachmittag bekannt.

Der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, André Wüstner, hatte zuvor gegenüber der Deutschen Presse-Agentur entschlossene Schritte gefordert. Die Personalzahlen in der Bundeswehr seien im Juni auf den tiefsten Stand seit 2018 gefallen. Er hoffe, dass Verteidigungsminister Pistorius bei der für Mittwoch angekündigten Präsentation seines Wehrdienst-Modells bei geplanten Pflichtanteilen bleibe. "Mit Freiwilligkeit allein wird es nach meiner Auffassung nicht funktionieren", sagte Oberst Wüstner. Derzeit liegt die Zahl der aktiven Soldaten um mehr als 20.000 unter dem schon vor dem Ukraine-Krieg angestrebten Ziel von 203.000 - bei rund 181.0000 aktiven Soldatinnen und Soldaten. "In den kommenden Tagen wird sich zeigen, bei wem seit Ausrufung der Zeitendwende zumindest verteidigungspolitisch tatsächlich eine Erkenntniswende eingetreten ist", sagte Wüstner. Langfristiges Ziel sei eine Personalstärke der Bundeswehr von 460.000 Soldatinnen und Soldaten - 203.000 im stehenden Heer, der Rest in der Reserve.

Die Wehrpflicht war in Deutschland nach 55 Jahren 2011 ausgesetzt worden. Das kam in der Praxis einer Abschaffung von Wehr- und Zivildienst gleich. Gleichzeitig wurden praktisch alle nötigen Strukturen für eine Wehrpflicht aufgelöst. Neben dem Personalmangel sind auch die für die Rekrutierung und Ausbildung notwendigen Strukturen nicht mehr vorhanden - es fehlt zum Beispiel an Kasernen, Ausbildern und Waffen. Für 5.000 Wehrpflichtige würden laut dem Verteidigungsminister womöglich Kosten in Höhe von 1,4 Milliarden Euro anfallen.

Gesetzlich festgelegt ist aber weiter, dass die Wehrpflicht für Männer im Spannungs- und Verteidigungsfall wieder auflebt. Frauen können seit 2001 eine militärische Laufbahn in der Bundeswehr einschlagen. Um auch Frauen in die Wehrpflicht einzubeziehen, müsste das Grundgesetz geändert werden.

Als Vorbild könnte Deutschland das schwedische Modell dienen. Hierbei werden alle potentiellen Rekruten angeschrieben, nur ein Bruchteil wird gemustert, nur eine Bestenauswahl wird genommen. Pistorius fand dieses Modell bei einem Skandinavien-Besuch im März "besonders geeignet". Generalinspekteur Carsten Breuer sieht das genauso. Für ihn beinhaltet das Vorbild Schweden vor allem viel Flexibilität.