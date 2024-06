Der Standort Schönewalde/Holzdorf wird künftig zu einem der wichtigsten Luftwaffen-Stützpunkte in Deutschland ausgebaut . Besucher konnten auf dem Militärgelände Flugvorführungen erleben und sich zum Beispiel das neue Kampfflugzeug F-35 anschauen.

Mindestens 32.000 Menschen haben den Militärflughafen Schönewalde/Holzdorf an der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt am Tag der Bundeswehr besucht. Mit der Resonanz sei man sehr zufrieden, es werde noch mit weiterem Zulauf gerechnet, sagte ein Sprecher der Luftwaffe am Samstagnachmittag. Im Vorfeld hatte die Bundeswehr mit bis zu 55.000 Besuchern gerechnet.

Mehr Soldaten, schwere Transporthubschrauber und ein israelisches Raketenabwehrsystem: Die Bundeswehr will ihren Standort im Elbe-Elster-Kreis ausbauen. Ministerpräsident Woidke ist überzeugt, dass das der Region hilft.

Drehkreuz der Luftwaffe soll in Schönewalde/Holzdorf entstehen

Neben Bundeswehr-Generalinspekteur Carsten Breuer waren auch die Ministerpräsidenten von Brandenburg, Dietmar Woidke (SPD), und Sachsen-Anhalts, Reiner Haseloff (CDU), anwesend.

Breuer lobte die Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern und der Bundeswehr. "Wir Soldaten danken Ihnen sehr, dass Politik und Verwaltung aus zwei Bundesländern hier so dicht neben, so dicht bei der Bundeswehr stehen. Für mich ist das ein Beleg dafür, wie in den Zeiten der Zeitenwende die zivilen und militärischen Zahnräder ineinander ergreifen", sagte Deutschlands ranghöchster Offizier.

Der Militärflughafen soll zu einem der wichtigsten Luftstützpunkte der Bundeswehr ausgebaut werden. Die Bundesregierung will unter anderem das Luftverteidigungssystem Arrow 3 aus Israel beschaffen, um anfliegende Raketen in großer Höhe unschädlich machen zu können. Zudem soll Holzdorf der Standort für 47 von 60 der neuen schweren Transporthubschrauber der Bundeswehr werden. Die Streitkräfte öffnen zum Tag der Bundeswehr neun Standorte in Deutschland für die Öffentlichkeit.