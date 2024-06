Rund 3.000 Menschen haben sich am Samstagnachmittag in Berlin an einer pro-palästinensischen Demonstration durch Wedding und Prenzlauer Berg beteiligt.

Unter dem Motto "Solidarität mit Palästina - Stop Genocide Now - Stoppt das Projekt des israelischen Siedlerkolonialismus" setzte sich der Demonstrationszug am Samstagnachmittag am Leopoldplatz in Richtung U-Bahnhof Schönhauser Allee in Bewegung. Die Route sollte unter anderem über Müllerstraße, Reinickendorfer Straße, Brunnenstraße und Bernauer Straße führen.