Für Vertragsverlängerungen tausender Honorarkräfte an Musik- und Volkshochschulen gibt es nach wie vor keine Lösung. Kultursenator Joe Chialo (CDU) kündigte am Donnerstag im Abgeordnetenhaus ein Gespräch mehrerer Senatsverwaltungen mit der Rentenversicherung am 26. Juni an.



Der Hintergrund ist, dass Dozenten jahrelang ohne ausreichende Sozialversicherung beschäftigt wurden. Diese Praxis war vom Bundessozialgericht vor zwei Jahren als unzulässig eingestuft worden. Den Kommunen entstehen durch die Umsetzung des Urteils hohe zusätzliche Personalkosten.