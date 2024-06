Nach der Kritik des Brandenburger Landesrechnungshofs (LRH) an der Haushaltsführung der Rechtsanwaltskammer gerät jetzt das Justizministerium in den Fokus.



Nach Informationen von rbb24 Recherche wirft der Rechnungshof dem Ministerium für Justiz (MdJ) vor, möglicherweise seiner Rechtsaufsicht über die Brandenburger Rechtsanwaltskammer (RAK) nicht immer nachgekommen zu sein. Das Ministerium ist nach der Bundesanwaltsordnung für die Rechtsaufsicht über die Kammer zuständig. Das MdJ hat möglicherweise gegen Rechtsvorschriften verstoßen, so der Sprecher des Landesrechnungshofes.