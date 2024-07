Ein möglicher Umzug der Berliner Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) an die Friedrichstraße könnte laut Angaben von Kultursenator Joe Chialo (CDU) weniger kosten als bislang gedacht. Die Zahl von rund 589 Millionen Euro, die im Raum stehe, sei "schon längst überholt", sagte Chialo bei einem Gesprächsabend in der Akademie der Künste in Berlin. "Wir sind auf jeden Fall drunter." Im Gebäudekomplex Quartier 207 an der Friedrichstraße ist unter anderem das Luxuskaufhaus Galeries Lafayette untergebracht, das Ende Juli schließen soll.