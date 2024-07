Ironie Berlin Donnerstag, 18.07.2024 | 13:27 Uhr

"Redmann erhält Rückendeckung aus der CDU"



Oh was für eine Überraschung.



Und jetzt ohne Ironie: es ist dermaßen offensichtlich, dass die CDU einem ihrer eigenen Politiker den Rücken stärkt, eben genau weil es sich um den Spitzenkandidaten der CDU Brandenburg handelt und weil anscheinend keiner weiß, wen sie sonst als Spitzenkandidaten für die Wahl ins Rennen schicken könnten. Ich glaube, die CDU tut sich mit dem Festhalten an Jan Redmann keinen Gefallen, aber man wird es letztendlich erst an dem Wahlergebnis sehen, falls er der Kandidat bleibt.