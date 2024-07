Der Vorsitzende der Brandenburger CDU, Jan Redmann, ist bei einer Alkoholfahrt mit einem E-Scooter von der Polizei gestoppt worden.

Redmann teilte am Freitag mit, Polizisten hätten am Vorabend bei ihm einen Atemalkoholwert von 1,3 Promille festgestellt. Der Landes- und Fraktionschef war nach eigenen Angaben am Donnerstag in Potsdam auf der Fahrt nach Hause von einem Abend mit Freunden von der Polizei bei einer Routinekontrolle gestoppt worden.

Wo und wann genau Redmann von der Polizei gestoppt wurde, blieb zunächst offen. Die zuständige Polizeidienststelle wollte sich auf rbb-Anfrage nicht zu dem Fall äußern. Eine Sprecherin teilte mit, dass man sich grundsätzlich nicht zu personenbezogenen Daten äußere.