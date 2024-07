In Berlin-Neukölln hat es am späten Donnerstagabend eine unangemeldete pro-palästinensische Demonstration gegeben. Wie der Lagedienst der Polizei dem rbb am Freitagmorgen sagte, versammelten sich gegen 22.30 Uhr rund 150 Personen auf der Sonnenallee.

Den Angaben zufolge wurden Müllcontainer angezündet, Glascontainer umgekippt und Barrikaden aus Fahrrädern und Sperrmüll errichtet. Laut dem Lagedienst warfen einige Demonstranten Flaschen auf Polizisten und zündeten Pyrotechnik.

Es gab mehrere Festnahmen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Gegen 00.40 Uhr war die Protestaktion beendet.