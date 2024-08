Seit 60 Jahren können junge Menschen in Deutschland und Berlin ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) machen. In der Hauptstadt soll das am Freitag mit einem Festakt des Berliner Landesarbeitskreises Freiwilligendienste gefeiert werden. Geplant ist unter anderem ein Grußwort der Berliner Jugendsenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU).

"Ein überwiegender Teil der Freiwilligen ist in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen tätig." Dazu zählten Einsatzstellen an Schulen, Kitas oder in der Jugendhilfe. Viele entschieden sich zudem für ein FSJ im Gesundheitswesen, etwa zur Vorbereitung für ein Medizinstudium. Die Freiwilligen seien im Schnitt Schulabgänger und zwischen 16 und 20 Jahre alt.

Die Idee eines Freiwilligendienstes begann 1954, als das Diakonische Werk junge Frauen dazu aufrief, ein Jahr ihres Lebens für die Diakonie zu engagieren, um den Mitarbeitermangel in den sozialen Einrichtungen nach dem Zweiten Weltkrieg zu bekämpfen. Dieser Aufruf führte zur Einführung des sogenannten "Diakonischen Jahres", das sich schnell in den evangelischen Kirchen etablierte und auch von der katholischen Kirche übernommen wurde. 1958 rief die katholische Kirche erstmals zu einem "Freiwilligen Hilfsdienst in Flüchtlingslagern" auf, was in den folgenden Jahren zu einem allgemeinen Aufruf zum "Jahr für die Kirche" führte. Diese frühen Formen des Freiwilligendienstes richteten sich zunächst hauptsächlich an junge Frauen, um sie in soziale und karitative Tätigkeiten einzubinden. Die gesetzliche Grundlage für das FSJ wurde schließlich 1964 geschaffen, als der Bundestag das Gesetz zur Förderung eines Freiwilligen Sozialen Jahres verabschiedete.

Es soll jungen Menschen die Möglichkeit geben, sich in sozialen Einrichtungen zu engagieren und praktische Erfahrungen zu sammeln. Heute richtet sich das FSJ an junge Menschen zwischen 15 und 26 Jahren, es kann auch im Ausland absolviert werden. Im Laufe der Zeit wurden die Einsatzmöglichkeiten auf andere Bereiche wie Kultur, Sport, Integration und Bildung ausgeweitet.