Preuß war Vorsitzender des Ortskirchenrates in Alt Ruppin und Mitglied im Leitungsgremium der Gesamtkirchengemeinde Ruppin. Diese Ämter wurden ihm mit Wirkung zum 15. August entzogen, wie eine Sprecherin der EKBO dem rbb mitteilte. Preuß sitzt für die AfD im Ostprignitz-Ruppiner Kreistag und ist Stadtverordneter in Neuruppin. Er bleibe aber Kirchenmitglied.

Der Ostprignitz-Ruppiner AfD-Politiker Henry Preuß verliert seine Kirchenämter. Das teilte die Leitung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) am Mittwoch in Berlin mit. Sie begründet das mit einem Beschluss der Landessynode, wonach die Unterstützung der AfD und die gleichzeitige Ausübung kirchlicher Leitungsämter unvereinbar sind.

Die Landessynode hatte im April dieses Jahres beschlossen, dass eine tätige AfD-Unterstützung und das Kirchenamt nicht vereinbar sind und begründet das mit "einer erkennbaren weiteren Radikalisierung der AfD".

Die Neuregelungen zum Entzug der Ämter in solchen Fällen sind seit dem 19. Juni in Kraft. Danach wurde das kirchliche Verfahren gegen Preuß eingeleitet. Er tritt in seiner Region als AfD-Direktkandidat bei der Landtagswahl am 22. September an.