Für die Berliner Ex-Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci könnte es eng werden: Gegen sie hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Im Fokus steht der Werbevertrag an eine Agentur. Auch dem Inhaber der Agentur wird eine Straftat vorgeworfen.

Es geht laut Staatsanwaltschaft um Geschäfte zwischen den Beiden in der Zeit von Februar 2019 bis Oktober 2021.

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat gegen die frühere Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) Anklage wegen mutmaßlicher Bestechlichkeit erhoben. Das teilte die Behörde in einer Pressemitteilung mit. Zuvor hatte der Tagesspiegel [Bezahlschranke] berichtet. Neben ihr beschuldigt die Staatsanwaltschaft auch einen 58 Jahre alten Inhaber einer PR- und Werbeagentur der Bestechung.

Zehn Jahre war Dilek Kalayci Senatorin in Berlin, dann zog sie sich aus der Politik zurück. Nun kommt heraus: Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen sie. Ihr Anwalt gibt sich entspannt - die Ermittlungen laufen seit 13 Monaten und noch sind nicht alle Zeugen gehört.

Im Frühjahr sollen Kalayci und der Werber nach Ansicht der Ermittler vereinbart haben, dass seine Agentur die Planung und Organisation der Hochzeitsfeier der damaligen Senatorin übernehmen solle. Die Agentur habe auch die Feier organisiert, diesen Dienst aber nie abgerechnet. Kalayci habe auch keine Rechnung verlangt, heißt es in der Mitteilung. Es gehe um Leistungen in Höhe von über 11.200 Euro, so die Staatsanwaltschaft.

Laut der Mitteilung sollen beide Parteien davon ausgegangen seien, dass Kalayci im Gegensatz Zuwendungen ihrer Senatsverwaltung an die Agentur positiv beeinflussen werde. So soll sie gefördert haben, dass eine Werbekampagne zur Bewerbung der Pflegeberufsausbildung an die Agentur ging. Diese habe dafür 267.830 Euro erhalten, heißt es. Der Agenturchef soll dabei einen geschätzten Gewinn von über 9.450 Euro für sich und weitere 7.423 Euro für seine Agentur erzielt haben.