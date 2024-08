Deutlich mehr Asylbewerber in Ausreisestelle am Flughafen BER

Die Zahl der Abschiebungen steigt - darauf deutet auch die Situation in der sogenannten Ausreisesammelstelle am BER hin: Dort waren im ersten Halbjahr fast zweieinhalbmal so viele Asylbewerber untergebracht, wie noch im Vorjahreszeitraum.

In der Ausreisesammelstelle der Zentralen Ausländerbehörde am Flughafen BER wächst die Zahl der Asylbewerber, die aus Brandenburg abgeschoben werden sollen. Im ersten Halbjahr 2024 waren es 396 Menschen, die in ihre Herkunftsländer oder in jene Länder ausgeflogen werden sollten, in denen sie nach Erreichen der EU erstmals einen Asylantrag gestellt hatten. Das teilte das Innenministerium in Potsdam am Donnerstag auf eine Anfrage der SPD-Landtagsabgeordneten Tina Fischer mit [parlamentsdokumentation.brandenburg.de]. Im ersten Halbjahr 2023 waren es 168 Menschen, die in der Sammelstelle vorübergehend untergebracht waren. Im zweiten Halbjahr schnellte die Zahl auf 231 hoch.

Bei den zur Ausreise aus Brandenburg vorgesehenen Menschen fehlten die Voraussetzung für ein Asylverfahren in Deutschland, da sie entweder aus einem sicheren Drittland eingereist waren oder bereits in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt hatten. Andere Asylbewerber hatten kein Aufenthaltsrecht oder befanden sich im Ausreisegewahrsam, da ihr Asylantrag abgelehnt worden und sie zur Ausreise verpflichtet waren. Den Menschen im Ausreisegewahrsam werde ermöglicht, das Land freiwillig zu verlassen, versicherte das Innenministerium. Den Angaben nach gab es im vergangenen Jahr elf Charterflüge, in diesem Jahr waren es bis Ende Juni fünf.